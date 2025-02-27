Як показують дані Національного банку України, в 2024 році кредитні перекази значно зросли серед українців.

У 2024 році було здійснено 3,6 мільярда платіжних операцій, загальна сума яких перевищила 43 трильйони гривень, повідомляє Politeka.net.

За даними НБУ, одним з найбільш значущих показників є 7,1 мільйона міжнародних транзакцій, що підтверджують активність українців у глобальній економічній мережі.

Зокрема, українці продовжують активно користуватися міжнародними переказами — 5,7 мільйона операцій на суму 69,27 мільярда доларів було здійснено для отримання коштів в Україні, а 1,4 мільйона переказів на суму 77,06 мільярда доларів було надіслано за кордон, повідомляє Політека.

Найбільшу частку серед усіх фінансових операцій займають кредитні перекази. Особливо вони популярні серед фізичних осіб, які виконали 85,7% від загальної кількості операцій. Проте, за сумами переказів, на першому місці — суб'єкти господарювання, що здійснили 91,1% всіх фінансових транзакцій. Це свідчить про високий рівень економічної активності бізнесу в Україні, але й про відчутну залежність підприємців від кредитних механізмів.

Серед основних джерел міжнародних переказів на користь України — країни Європейського Союзу, з яких надійшло 44,97% всіх коштів, а також Швейцарія (21,71%) та США (11,88%). При цьому більшість коштів, що надійшли на підприємства, пов'язані з зовнішньоекономічною діяльністю.

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