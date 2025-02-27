Как показывают данные Национального банка Украины, в 2024 году кредитные переводы значительно выросли среди украинцев.

В 2024 году было совершено 3,6 миллиарда платежных операций , общая сумма которых превысила 43 триллиона гривен, сообщает Politeka.net.

По данным НБУ, одним из наиболее значимых показателей является 7,1 миллиона международных транзакций, подтверждающих активность украинцев в глобальной экономической сети.

В частности, украинцы продолжают активно пользоваться международными переводами — 5,7 миллиона сделок на сумму 69,27 миллиарда долларов было осуществлено для получения средств в Украине, а 1,4 миллиона переводов на сумму 77,06 миллиарда долларов было отправлено за границу, сообщает Политека.

Наибольшую часть всех финансовых операций занимают кредитные переводы. Особенно они популярны среди физических лиц, выполнивших 85,7% от общего количества сделок. Однако, по суммам переводов, на первом месте – субъекты хозяйствования, совершившие 91,1% всех финансовых транзакций. Это свидетельствует о высоком уровне экономической активности бизнеса в Украине, но и ощутимой зависимости предпринимателей от кредитных механизмов.

Среди основных источников международных переводов в пользу Украины - страны Европейского Союза, из которых поступило 44,97% всех средств, а также Швейцария (21,71%) и США (11,88%). При этом большинство поступивших на предприятия средств связано с внешнеэкономической деятельностью.

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