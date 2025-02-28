Для оформлення пільги чи субсидії можна звернутися до Пенсійного фонду України особисто, поштою чи онлайн через веб-портал електронних послуг.

Багатодітні сім'ї мають право на пільги щодо оплати житлово-комунальних послуг відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону дитинства», повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили у прес-службі Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області.

Сім'ї, що виховують трьох і більше дітей, можуть отримати 50% знижку на оплату житла в межах норм, визначених законодавством (21 кв. м на кожного члена сім'ї, що постійно проживає в житловому приміщенні, а також додатково 10,5 кв. м на сім'ю).

Як пише Політека, також пільга поширюється на комунальні послуги в межах нормативів, встановлених Кабінетом Міністрів України, а також на вартість палива для опалення, якщо будинок не має централізованого опалення та не використовує природний газ чи електрику.

Пільга надається за умови, що середній дохід сім'ї за останні шість місяців на одного члена не перевищує 4 240 грн (у 2025 році). Знижка надається на 12 місяців із моменту встановлення права на пільгу, але не більше ніж до кінця календарного року. Починаючи з нового року, право на пільгу визначається Пенсійним фондом України автоматично, враховуючи доходи сім'ї.

Крім того, сім'ї, що мають право на пільгу, можуть звернутися за призначенням житлової субсидії, якщо їх дохід перевищує встановлену норму для отримання пільги. Пільга чи субсидія надаються індивідуально, і розмір підтримки залежить від доходів кожної родини.

Для оформлення пільги або субсидії можна звернутися до Пенсійного фонду України особисто, через пошту або онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» або портал «Дія».

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