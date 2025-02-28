Для оформления льготы или субсидии можно обратиться в Пенсионный фонд Украины лично, по почте или онлайн через веб-портал электронных услуг.

Многодетные семьи имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии со статьей 13 Закона Украины "Об охране детства", сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Пенсионного фонда Украины в Черниговской области.

Семьи, воспитывающие трех и более детей, могут получить 50% скидку на оплату жилья в пределах норм, определенных законодательством (21 кв. м на каждого члена семьи, постоянно проживающего в жилом помещении, а также дополнительно 10,5 кв. м на семью).

Как пишет Политека, льгота распространяется на коммунальные услуги в рамках нормативов, установленных Кабинетом Министров Украины, а также на стоимость топлива для отопления, если дом не имеет централизованного отопления и не использует природный газ или электричество.

Льгота предоставляется при условии, что средний доход семьи за последние шесть месяцев на одного члена не превышает 4240 грн (в 2025 году). Скидка предоставляется на 12 месяцев с момента установления права на льготу, но не более чем до конца календарного года. Начиная с нового года право на льготу определяется Пенсионным фондом Украины автоматически, учитывая доходы семьи.

Кроме того, семьи, имеющие право на льготу, могут обратиться за назначением жилищной субсидии, если их доход превышает установленную норму получения льготы. Льгота или субсидия предоставляются индивидуально и размер поддержки зависит от доходов каждой семьи.

Для оформления льготы или субсидии можно обратиться в Пенсионный фонд Украины лично, по почте или онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение «Пенсионный фонд» или портал «Действие».

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