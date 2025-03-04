ТЦК зобов’язаний вжити заходів для вирішення цього питання, а громадянин має право захищати свої інтереси через суд.

У випадку, коли мобілізованого громадянина не прийняла жодної військової частини, а ТЦК (територіальний центр комплектування) не може знайти йому місце служби, він має право подати позов до суду, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в публікації адвоката Юрія Айвазяна на порталі "Юристи.UA".

За словами, якщо мобілізованому не вдалося потрапити до військової частини через стан здоров’я чи з інших причин, ТЦК має діяти відповідно до закону.

«У роботодавця вимагати зарплату не вийде, адже мобілізованого відправляють на службу, і претензії до компанії бути не можуть», — каже Айвазян.

Проте, залишитися на робочому місці можна, але для цього потрібно отримати відповідний документ від ТЦК, який підтверджує скасування мобілізаційного наказу, повідомляє Політека.

Адвокат також додав, що в ситуаціях, коли пошуки військової частини затягнулися, громадянин може звернутися до суду з позовом до ТЦК або інших відповідальних органів. Таке звернення може стосуватися, зокрема, відшкодування моральної шкоди.

«Мобілізовані повинні потрапити до військових частин та отримати свою службу, а не шукати місце служби по всій країні. Це не їхня проблема — це обов'язок військових структур», — підкреслив адвокат.

Таким чином, у випадку, коли мобілізованому не вдалося потрапити до військової частини, ТЦК зобов’язаний вжити заходів для вирішення цього питання, а громадянин має право захищати свої інтереси через суд.

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