ТЦК обязан принять меры по решению этого вопроса, а гражданин имеет право защищать свои интересы через суд.

В случае, когда мобилизованный гражданин не принял ни одной воинской части, а ТЦК (территориальный центр комплектования) не может найти ему место службы, он имеет право подать иск в суд, сообщает Politeka.net .

Об этом говорится в публикации адвоката Юрия Айвазяна на портале "Юристи.UA".

По словам, если мобилизованному не удалось попасть в воинскую часть по состоянию здоровья или по другим причинам, ТЦК должен действовать в соответствии с законом.

"У работодателя требовать зарплату не получится, ведь мобилизованного отправляют на службу, и претензии к компании быть не могут" , - говорит Айвазян.

Тем не менее, остаться на рабочем месте можно, но для этого нужно получить соответствующий документ от ТЦК, подтверждающий отмену мобилизационного приказа, сообщает Политека.

Адвокат также добавил, что в ситуациях, когда поиски воинской части затянулись, гражданин может обратиться в суд с иском в ТЦК или другие ответственные органы. Такое обращение может относиться, в частности, к возмещению морального вреда.

«Мобилизированные должны попасть в воинские части и получить свою службу, а не искать место службы по всей стране. Это не их проблема – это обязанность военных структур» , – подчеркнул адвокат.

Таким образом, в случае, когда мобилизованному не удалось попасть в воинскую часть, ТЦК обязан принять меры по решению этого вопроса, а гражданин имеет право защищать свои интересы через суд.

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