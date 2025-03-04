В случае, когда мобилизованный гражданин не принял ни одной воинской части, а ТЦК (территориальный центр комплектования) не может найти ему место службы, он имеет право подать иск в суд, сообщает Politeka.net .

Об этом говорится в публикации адвоката Юрия Айвазяна на портале "Юристи.UA".

По словам, если мобилизованному не удалось попасть в воинскую часть по состоянию здоровья или по другим причинам, ТЦК должен действовать в соответствии с законом.

"У работодателя требовать зарплату не получится, ведь мобилизованного отправляют на службу, и претензии к компании быть не могут" , - говорит Айвазян.

Тем не менее, остаться на рабочем месте можно, но для этого нужно получить соответствующий документ от ТЦК, подтверждающий отмену мобилизационного приказа, сообщает Политека.

мобилизация, повестки

Адвокат также добавил, что в ситуациях, когда поиски воинской части затянулись, гражданин может обратиться в суд с иском в ТЦК или другие ответственные органы. Такое обращение может относиться, в частности, к возмещению морального вреда.

«Мобилизированные должны попасть в воинские части и получить свою службу, а не искать место службы по всей стране. Это не их проблема – это обязанность военных структур» , – подчеркнул адвокат.

мобилизация

Таким образом, в случае, когда мобилизованному не удалось попасть в воинскую часть, ТЦК обязан принять меры по решению этого вопроса, а гражданин имеет право защищать свои интересы через суд.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что Мужчина ухаживал за больным братом вместо службы: в Полтавской области осудили мужчину

Также Politeka сообщала, как продлить отсрочку от мобилизации после 28 февраля: начнут действовать новые правила

Кроме того, Politeka информировала, что делать, если получили повестку, имея отсрочку: советы юриста