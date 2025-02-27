З початку 2025 року набули чинності нові правила щодо накладення штрафів за порушення військового обліку під час мобілізації в Україні.

Через несплату штрафу за ухилення від військової служби під час мобілізації в Україні, громадянин може втратити своє єдине житло, повідомляє Politeka.net.

Як інформує адвокат на порталі Юристи.UA", кожен громадянин України зобов'язаний виконувати вимоги військового обліку в рамках мобілізації в Україні. У разі порушення цього обов'язку, на особу може бути накладений адміністративний штраф.

Однак проблема виникає, якщо цей штраф не сплачується у встановлені терміни. Тоді починається виконавче провадження, в рамках якого виконавча служба примусово стягує штраф. Для цього накладаються арешти на майно порушника, повідомляє Політека.

Згідно з українським законодавством, арешт на нерухоме майно може бути накладено лише за певних умов. Як правило, у випадку несплати штрафів, арешт спочатку накладається на банківські рахунки порушника, а у разі їх недостатності — на рухоме майно.

Однак є виняток: якщо сума несплачених штрафів перевищує 160 тисяч гривень, що відповідає 20 розмірам мінімальної заробітної плати, виконавча служба має право накласти арешт на єдине житло порушника військового обліку.

Адвокат Юрій Айвазян зазначає, що такі заходи застосовуються лише в екстрених випадках і коли інші варіанти стягнення боргу виявилися неефективними. Тому важливо своєчасно сплачувати штрафи та виконувати зобов'язання, щоб уникнути серйозних фінансових і правових наслідків.

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