С начала 2025 года вступили в силу новые правила по наложению штрафов за нарушение военного учета во время мобилизации в Украине.

Из-за неуплаты штрафа за уклонение от военной службы во время мобилизации в Украине гражданин может потерять свое единственное жилье, сообщает Politeka.net.

Как информирует адвокат на портале Юристы.UA", каждый гражданин Украины обязан выполнять требования военного учета в рамках мобилизации в Украине. В случае нарушения этой обязанности, на лицо может быть наложен административный штраф.

Однако проблема возникает, если этот штраф не уплачивается в установленные сроки. Тогда начинается исполнительное производство, в рамках которого исполнительная служба принудительно взимает штраф. Для этого накладываются аресты на имущество нарушителя, сообщает Политека.

Согласно украинскому законодательству, арест на недвижимое имущество может быть наложен только при определенных условиях. Как правило, в случае неуплаты штрафов арест сначала накладывается на банковские счета нарушителя, а в случае их недостаточности — на движимое имущество.

Однако есть исключение: если сумма неуплаченных штрафов превышает 160 тысяч гривен, что соответствует 20 размерам минимальной заработной платы, исполнительная служба имеет право наложить арест на жилье нарушителя военного учета.

Адвокат Юрий Айвазян отмечает, что подобные меры применяются только в экстренных случаях и когда другие варианты взыскания долга оказались неэффективными. Поэтому важно своевременно уплачивать штрафы и выполнять обязательства во избежание серьезных финансовых и правовых последствий.

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