Щоб скористатися цією можливістю та збільшити майбутню пенсію, потрібно укласти Договір з Пенсійним фондом через вебпортал електронних послуг.

Особи, які досягли 16 років і не отримують пенсію за солідарною системою, мають можливість добровільно сплачувати страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, повідомляє Politeka.net.

Про це інформує Пенсійний фонд України. Внески допомагають накопичувати страховий стаж або збільшувати заробітну плату для майбутньої пенсії.

Сплачені внески зараховуються в місяці, коли кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду, і цей місяць зараховується до страхового стажу. Для незастрахованих осіб він буде врахований як заробіток, а для застрахованих — збільшить зарплату для обчислення пенсії.

Як пише Політека, щоб скористатися цією можливістю, потрібно укласти Договір з Пенсійним фондом через вебпортал електронних послуг. Договір можна підписати в електронній формі, використовуючи кваліфікований електронний підпис (КЕП), Дія.Підпис або систему GOV.ID.

Особа самостійно визначає період та частоту сплати внесків, а також їх розмір. Внески автоматично обліковуються після надходження коштів на рахунок Пенсійного фонду. Інформація про сплату з'являється в особистому кабінеті застрахованої особи на вебпорталі Пенсійного фонду.

Наприклад, якщо за певний місяць сплачено 2 тисячі гривень, це збільшить місячну зарплату для обчислення пенсії на понад 9 тисяч гривень. Кожні 100 гривень добровільного внеску підвищують місячну зарплату на близько 455 гривень.

Якщо через внески заробітна плата перевищує максимальний ліміт для сплати страхових внесків, частина внесків буде зарахована до наступного місяця.

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