Чтобы воспользоваться этой возможностью и увеличить будущую пенсию, необходимо заключить Договор с Пенсионным фондом через веб-портал электронных услуг.

Лица, достигшие 16 лет и не получающие пенсию по солидарной системе, имеют возможность добровольно уплачивать страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины. Взносы помогают накапливать страховой стаж или повышать заработную плату для будущей пенсии.

Уплаченные взносы зачисляются в месяцы, когда поступили средства на счет Пенсионного фонда, и этот месяц засчитывается в страховой стаж. Для незастрахованных лиц он будет учтен как заработок, а для застрахованных увеличит зарплату для исчисления пенсии.

Как пишет Политека, чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно заключить Договор с Пенсионным фондом через веб-портал электронных услуг. Договор можно подписать в электронной форме, используя квалифицированную электронную подпись (КЭП), Действие. Подпись или систему GOV.ID.

Лицо самостоятельно определяет период и частоту уплаты взносов, а также их размер. Взносы автоматически учитываются после поступления средств на счет Пенсионного фонда. Информация об оплате появляется в личном кабинете застрахованного на вебпортале Пенсионного фонда.

Например, если за определенный месяц уплачено 2 тысячи гривен, это увеличит месячную зарплату для исчисления пенсии более чем на 9 тысяч гривен. Каждые 100 гривен добровольного взноса повышают месячную зарплату около 455 гривен.

Если из-за взносов заработная плата превышает максимальный лимит для уплаты страховых взносов, часть взносов будет отнесена к следующему месяцу.

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