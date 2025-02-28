В березні ситуація на валютному ринку з курсом долара буде залежати від потреби в закупівлі газу для сховищ та імпорту електроенергії.

У березні на курс гривні може вплинути ряд факторів, серед яких посівна кампанія, переговори та інфляція, хоча закладений у бюджеті курс долара за 45 гривень, залишиться незмінним, повідомляє Politeka.net.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин поділився прогнозом про курс долара на березень.

Експерт пояснив, що в березні ситуація на валютному ринку з курсом долара буде залежати від потреби в закупівлі газу для сховищ та імпорту електроенергії, що може негативно вплинути на курс.

Як пише Політека, зараз аграрії активно готуються до посівної, що також вимагає закупівлі добрив та насіння, і цей фактор додатково тисне на валютний ринок.

Політичні переговори залишаються у зоні невизначеності, що також може вплинути на настрої інвесторів, курс долара та загальну економічну ситуацію.

"На березень вважаю, що ми повернемося до курсу долара за 42 – 43 гривні за валюту", - додав експерт.

Інфляція, яка зберігається, також додатково тисне на курс гривні. З історичних даних видно, що в березні курс долара зазвичай знижується, за винятком останніх років, коли на коливання вплинули особливі фактори, не пов'язані з сезонними змінами.

Шевчишин зазначає, що, незважаючи на достатню зовнішню допомогу, в бюджеті на 2025 рік закладено курс 45 гривень, оскільки він важливий для фінансування армії та державних витрат. Якщо курс буде нижчим, Україна недоотримуватиме кошти від митних та акцизних зборів, що залежать від валютного курсу.

Джерело: 24 Канал.

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