В марте ситуация на валютном рынке с курсом доллара будет зависеть от потребности закупки газа для хранилищ и импорта электроэнергии.

В марте на курс гривны может повлиять ряд факторов, среди которых посевная кампания, переговоры и инфляция, хотя заложенный в бюджете курс доллара за 45 гривен останется неизменным, сообщает Politeka.net.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин поделился прогнозом о курсе доллара на март.

Эксперт пояснил, что в марте ситуация на валютном рынке с курсом доллара будет зависеть от потребности в закупке газа для хранилищ и импорта электроэнергии, что может негативно отразиться на курсе.

Как пишет Политека, сейчас аграрии активно готовятся к посевной, что также требует закупки удобрений и семян, и этот фактор дополнительно давит на валютный рынок.

Политические переговоры остаются в зоне неопределенности, что может повлиять на настроения инвесторов, курс доллара и общую экономическую ситуацию.

"На март считаю, что мы вернемся к курсу доллара за 42-43 гривны за валюту", - добавил эксперт.

Сохраняющаяся инфляция также дополнительно давит на курс гривны. Из исторических данных видно, что в марте курс доллара обычно снижается, за исключением последних лет, когда на колебания повлияли особые факторы, не связанные с сезонными переменами.

Шевчишин отмечает, что, несмотря на достаточную внешнюю помощь, в бюджете на 2025 год заложен курс 45 гривен, поскольку он важен для финансирования армии и государственных расходов. Если курс будет ниже, Украина не будет получать средства от таможенных и акцизных сборов, зависящих от валютного курса.

Источник: 24 Канал.

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