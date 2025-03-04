Експертка зазначає, що найближчим часом варто очікувати подальшого зростання ціни на хлібобулочні вироби.

Протягом 2024 року вартість хлібобулочних виробів в Україні демонструє стабільне зростання, досягаючи в межах 1,5–3% щомісяця, повідомляє Politeka.net.

Такі дані наводяться в Інституті аграрної економіки, повідомив Главред.

Експерти прогнозують, що й у 2025 році тенденція збережеться.

За словами головної наукової співробітниці Інституту аграрної економіки Світлани Черемісіної, підсумкові ціни на хлібобулочні вироби у 2024 році суттєво зросли:

Хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку – 51,91 грн/кг (+17,8%).

Хліб пшеничний з борошна першої ґатунку – 42,52 грн/кг (+19,0%).

Хліб житній – 45,12 грн/кг (+20,6%).

Батон (500 г) – 27,78 грн (+20,6%).

Динаміка зростання у 2025 році

Подорожчання хлібобулочних виробів триває і в 2025 році. Вже у січні-лютому ціни зросли ще на кілька відсотків:

Хліб вищого ґатунку – 53,70 грн/кг (+3,4%).

Хліб першу ґатунку – 43,42 грн/кг (+2,1%).

Хліб житній – 45,45 грн/кг (+0,7%).

Батон (500 г) – 28,46 грн (+2,4%).

Фактори зростання ціни на хлібобулочні вироби

Головною причиною подорожчання, за словами експертки, стало підвищення ціни на сировину. У 2024 році вартість основних витрат суттєво зросла:

Борошно – +27% (до 19,93 грн/кг).

Олія – +23,5% (до 72,73 грн/л).

Цукор – +2,9% (до 33,16 грн/кг).

У 2025 році триває тенденція:

Борошно додало у вартості ще 2,5% (до 20,43 грн/кг).

Олія подорожчала на 3,5% (до 75,27 грн/л).

Цукор, навпаки, трохи подешевшав – на 0,3% (до 33,06 грн/кг).

Важливим чинником стало також подорожчання зерна: у 2024 році закупівельні ціни на пшеницю 2 класу зросли на 71,3% (до 9763 грн/т), а на пшеницю 3 класу – на 59,9% (до 9517 грн/т).

У січні-лютому 2025 року цей тренд продовжився:

Пшениця 2 класу – 10 000 грн/т (+1200 грн).

(+1200 грн). Пшениця 3 класу – 10 000 грн/т (+1300 грн).

Окрім зростання вартості сировини, на ціни на хлібобулочні вироби впливають енергетична криза, подорожчання палива та збільшення податкового навантаження, повідомляє Політека.

Прогноз на 2025 рік

За оцінками Світлани Черемісіної, найближчим часом варто очікувати подальшого зростання ціни на хлібобулочні вироби. Вже в березні 2025 року продукція може подорожчати ще на 3–4% .

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