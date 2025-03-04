Эксперт отмечает, что в ближайшее время следует ожидать дальнейшего роста цены на хлебобулочные изделия.

В 2024 году стоимость хлебобулочных изделий в Украине демонстрирует стабильный рост, достигая в пределах 1,5–3% ежемесячно, сообщает Politeka.net .

Такие данные приводятся в Институте аграрной экономики, сообщил Главред .

Эксперты прогнозируют, что и в 2025 году тенденция сохранится.

По словам главной научной сотрудницы Института аграрной экономики Светланы Черемисиной, итоговые цены на хлебобулочные изделия в 2024 году существенно выросли:

Хлеб пшеничный из муки высшего сорта – 51,91 грн/кг (+17,8%).

Хлеб пшеничный из муки первого сорта – 42,52 грн/кг (+19,0%).

Ржаной хлеб – 45,12 грн/кг (+20,6%).

Батон (500 г) – 27,78 грн (+20,6%).

Динамика роста в 2025 году

Удорожание хлебобулочных изделий продолжается и в 2025 году. Уже в январе-феврале цены выросли еще на несколько процентов:

Хлеб высшего сорта – 53,70 грн/кг (+3,4%).

Хлеб первого сорта – 43,42 грн/кг (+2,1%).

Ржаной хлеб – 45,45 грн/кг (+0,7%).

Батон (500 г) – 28,46 грн (+2,4%).

Факторы роста цены на хлебобулочные изделия

Главной причиной удорожания, по словам эксперта, стало повышение цены на сырье. В 2024 году стоимость основных расходов существенно выросла:

Мука – +27% (до 19,93 грн/кг).

Масло – +23,5% (до 72,73 грн/л).

Сахар – +2,9% (до 33,16 грн/кг).

В 2025 году продолжается тенденция:

Мука прибавила в стоимости еще 2,5% (до 20,43 грн/кг).

Масло подорожало на 3,5% (до 75,27 грн/л).

Сахар, напротив, немного подешевел – на 0,3% (до 33,06 грн/кг).

Важным фактором стало также удорожание зерна: в 2024 году закупочные цены на пшеницу 2 класса выросли на 71,3% (до 9763 грн/т), а на пшеницу 3 класса – на 59,9% (до 9517 грн/т).

В январе-феврале 2025 года этот тренд продолжился:

Пшеница 2 класса – 10 000 грн/т (1200 грн).

(1200 грн). Пшеница 3 класса – 10 000 грн/т (1300 грн).

Кроме роста стоимости сырья, цены на хлебобулочные изделия влияют энергетический кризис, подорожание топлива и увеличение налоговой нагрузки, сообщает Политека.

Прогноз на 2025 год

По оценкам Светланы Черемисиной, в ближайшее время следует ожидать дальнейшего роста цены на хлебобулочные изделия. Уже в марте 2025 года продукция может подорожать еще на 3–4% .

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