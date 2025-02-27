Ціни на соняшникову олію в Україні переживають рекордне зростання в 2025 році.

З початку року вартість олії в магазинах різко піднялася, і зараз цей популярний продукт коштує від 60 гривень за пляшку, повідомляє Politeka.net.

Як зазначають аналітики Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), лютневе підвищення цін на соняшникову олію стало найшвидшим за останні кілька років. Це зростання обумовлене кількома факторами. Одним із головних є підвищення вартості насіння соняшнику, яке є значною складовою собівартості олії.

Крім того, вплив має збільшення світового попиту на цей продукт та коливання цін на нафту, що також сприяє подорожчанню, повідомляє Політека.

Ціни на соняшникову олію в супермаркетах

У магазинах ціни на соняшникову олію варіюються в залежності від мережі: в Auchan ціна на пляшку об'ємом 850 мл становить 61,80 грн; у АТБ за таку саму кількість олії покупцям доведеться заплатити від 60,50 грн; в Сільпо ціни стартують від 60,99 грн.

Це не єдиний продукт, на який у 2025 році очікується значне підвищення цін, кажуть експерти. Експерт Олег Пендзин, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, прогнозує подальше зростання цін на продукти в Україні вже цієї весни.

На вартість продуктів харчування впливають не лише фактори зростання вартості сировини, але й ситуація з енергетичними ресурсами, зокрема ціни на електроенергію та опалення, а також інфляція.

У свою чергу, аграрний експерт Лариса Гук попереджає, що ціни на деякі продукти, зокрема овочі, можуть відчутно змінюватися через сезонні коливання.

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