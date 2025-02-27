Цены на подсолнечное масло в Украине переживают рекордный рост в 2025 году.

С начала года стоимость растительного масла в магазинах резко поднялась, и сейчас этот популярный продукт стоит от 60 гривен за бутылку, сообщает Politeka.net.

Как отмечают аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), февральское повышение цен на подсолнечное масло стало самым быстрым за последние несколько лет. Этот рост обусловлен несколькими факторами. Одним из главных является повышение стоимости семян подсолнечника, являющегося значительной составляющей себестоимости масла.

Кроме того, влияние оказывает увеличение мирового спроса на этот продукт и колебания цен на нефть, что также способствует удорожанию, сообщает Политека.

Цены на подсолнечное масло в супермаркетах

В магазинах цены на подсолнечное масло варьируются в зависимости от сети: у Auchan цена на бутылку объемом 850 мл составляет 61,80 грн; в АТБ за такое же количество масла покупателям придется заплатить от 60,50 грн; в Сильпо цены стартуют от 60,99 грн.

Это не единственный продукт, который в 2025 году ожидается значительное повышение цен, говорят эксперты. Эксперт Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, прогнозирует дальнейший рост цен на продукты в Украине уже этой весной.

На стоимость продуктов питания влияют не только факторы роста стоимости сырья, но ситуация с энергетическими ресурсами, в частности цены на электроэнергию и отопление, а также инфляция.

В свою очередь аграрный эксперт Лариса Гук предупреждает, что цены на некоторые продукты, в частности овощи, могут ощутимо меняться из-за сезонных колебаний.

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