Українцям пояснили, що за неуважність чекає не тільки штраф, а також можливе анулювання водійських прав.

В Україні існують чіткі вимоги до наявності та стану бампера, визначені Правилами дорожнього руху, тому варто оглянути авто з усх боків, щоб не виписали штраф, повідомляє Politeka.net.

Правила дорожнього руху України чітко регламентують вимоги та покарання у вигляды штрафів.

Бампер — це не лише естетичний елемент автомобіля, але й важлива деталь, що забезпечує безпеку на дорозі. Він поглинає удари при зіткненнях, що допомагає зменшити ризик травм для водія та пасажирів.

Згідно з пунктом 31.4.7.e ПДР, експлуатація автомобіля без бампера заборонена та за порушення виписують штрафи. Однак є винятки: якщо бампер пошкоджено або втрачено під час руху, водій може продовжити рух до найближчого місця ремонту або стоянки, але з увімкненою аварійною сигналізацією.

Як пише Політека, порушення цього правила призводить до штрафів: за перше порушення водій має сплатити штраф у 340 гривень відповідно до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Повторне порушення може накладатись штрафом від 850 до 1700 гривень, а також призвести до позбавлення водійських прав на термін від 3 до 6 місяців.

Важливо також зазначити, що відсутність бампера може спричинити інше порушення — відсутність або пошкодження номерного знака, що зазвичай кріпиться до бампера.

Штраф за таке порушення складає 850 гривень за перший випадок і 1700 гривень за повторне, а в окремих випадках може призвести до громадських робіт або конфіскації транспортного засобу. Тому бампер — це не просто частина автомобіля, а важлива умова для вашої безпеки і дотримання правил дорожнього руху.

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