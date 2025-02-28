Украинцам объяснили, что за невнимательность ждет не только штраф, а также возможное аннулирование водительских прав.

В Украине существуют четкие требования к наличию и состоянию бампера, определенные Правилами дорожного движения, поэтому стоит осмотреть автомобиль со всех сторон, чтобы не выписали штраф, сообщает Politeka.net.

Правила дорожного движения Украины четко регламентируют требования и наказания в виде штрафов.

Бампер – это не только эстетический элемент автомобиля, но и важная деталь, обеспечивающая безопасность на дороге. Он поглощает ушибы при столкновениях, что помогает уменьшить риск травм для водителя и пассажиров.

Согласно пункту 31.4.7.e ПДД, эксплуатация автомобиля без бампера запрещена и за нарушение выписываются штрафы. Однако есть исключения: если бампер был поврежден или потерян во время движения, водитель может продолжить движение до ближайшего места ремонта или стоянки, но с включенной аварийной сигнализацией.

Как пишет Политека, нарушение этого правила приводит к штрафам: за первое нарушение водитель должен заплатить штраф в 340 гривен в соответствии со статьей 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Повторное нарушение может налагаться штрафом от 850 до 1700 гривен, а также привести к лишению водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев.

Важно также отметить, что отсутствие бампера может вызвать другое нарушение — отсутствие или повреждение номерного знака, обычно крепящегося к бамперу.

Штраф за такое нарушение составляет 850 гривен за первый случай и 1700 гривен за повторное, а в отдельных случаях может привести к общественным работам или конфискации транспортного средства. Поэтому бампер – это не просто часть автомобиля, а важное условие для вашей безопасности и соблюдения правил дорожного движения.

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