Щоб отримати пільги, необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду України або подати документи через ЦНАП чи місцеві органи влади.

В Україні учасники бойових дій (УБД) мають право на державну підтримку, зокрема у вигляді пільг на оплату житлово-комунальних послуг, повідомляє Politeka.net.

Однією з отриманих преференцій є знижки на електроенергію, передбачені Законом України №3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Розміри знижки на електроенергію для УБД

Наразі стандартний тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн за 1 кВт-год. Учасники бойових дій сплачують лише 25% від вартості послу , держава компенсує 75% у межах встановлених норм.

Крім того, УБД з інвалідністю мають право на 100% знижку на електроенергію, а також на інші комунальні послуги.

Інші пільги для УБД на ЖКГ

безкоштовне електропостачання, державна підтримка поширюється також на:

управління багатоквартирним будинком;

постачання та розподіл газу;

теплопостачання та гарячу воду;

водопостачання та водовідведення;

вивезення побутових відходів.

Також право на пільги мають:

учасники війни – 50% знижки;

члени сімей загиблих військових – 50% знижки.

Як оформити пільги для УБД

Для отримання знижки на електроенергію та інших пільг для УБД необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду України або подати документи через ЦНАП чи місцеві органи влади, повідомляє Політека.

Перелік деяких документів:

паспорт громадянина України;

посвідчення УБД, що підтверджує право на пільгу;

ідентифікаційний код.

Заяву можна подати особисто або надіслати поштою.

Держава забезпечує значну підтримку учасникам бойових дій, зокрема через знижки на електроенергію та інші комунальні пільги. Вчасне оформлення дозволяє значно зменшити витрати на оплату послуг ЖКГ.

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