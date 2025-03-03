В Украине участники боевых действий (УБД) имеют право на государственную поддержку, в частности, в виде льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает Politeka.net .
Одной из полученных преференций есть скидки на электроэнергию, предусмотренные Законом Украины №3551-XII «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».
Размеры скидки на электроэнергию для УБД
В настоящее время стандартный тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 грн за 1 кВт-ч . Участники боевых действий платят только 25% от стоимости послу , государство компенсирует 75% в пределах установленных норм .
Кроме того, УБД с инвалидностью имеют право на 100% скидку на электроэнергию , а также другие коммунальные услуги.
Прочие льготы для УБД на ЖКХ
бесплатное электроснабжение, государственная поддержка распространяется также на:
управление многоквартирным домом;
снабжение и распределение газа;
теплоснабжение и горячую воду;
водоснабжение и водоотвод;
вывоз бытовых отходов.
Также право на льготы имеют:
участники войны – 50% скидки;
члены семей погибших военных – 50% скидки.
Как оформить льготы для УБД
Для получения скидки на электроэнергию и других льгот для УБД необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда Украины или подать документы через ЦНАП или местные органы власти, сообщает Политека.
Список некоторых документов:
паспорт гражданина Украины;
удостоверение УБД, подтверждающее право на льготу;
идентификационный код
Заявление можно подать лично или отправить по почте.
Государство обеспечивает значительную поддержку участникам боевых действий, в частности, из-за скидок на электроэнергию и другие коммунальные льготы. Своевременное оформление позволяет значительно снизить затраты на оплату услуг ЖКХ.
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