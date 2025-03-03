Чтобы получить льготы, необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда Украины или подать документы через ЦНАП или местные органы власти.

В Украине участники боевых действий (УБД) имеют право на государственную поддержку, в частности, в виде льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает Politeka.net .

Одной из полученных преференций есть скидки на электроэнергию, предусмотренные Законом Украины №3551-XII «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Размеры скидки на электроэнергию для УБД

В настоящее время стандартный тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 грн за 1 кВт-ч . Участники боевых действий платят только 25% от стоимости послу , государство компенсирует 75% в пределах установленных норм .

Кроме того, УБД с инвалидностью имеют право на 100% скидку на электроэнергию , а также другие коммунальные услуги.

Прочие льготы для УБД на ЖКХ

бесплатное электроснабжение, государственная поддержка распространяется также на:

управление многоквартирным домом;

снабжение и распределение газа;

теплоснабжение и горячую воду;

водоснабжение и водоотвод;

вывоз бытовых отходов.

Также право на льготы имеют:

участники войны – 50% скидки;

члены семей погибших военных – 50% скидки.

Как оформить льготы для УБД

Для получения скидки на электроэнергию и других льгот для УБД необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда Украины или подать документы через ЦНАП или местные органы власти, сообщает Политека.

Список некоторых документов:

паспорт гражданина Украины;

удостоверение УБД, подтверждающее право на льготу;

идентификационный код

Заявление можно подать лично или отправить по почте.

Государство обеспечивает значительную поддержку участникам боевых действий, в частности, из-за скидок на электроэнергию и другие коммунальные льготы. Своевременное оформление позволяет значительно снизить затраты на оплату услуг ЖКХ.

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