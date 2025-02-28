Вона звернулася до суду, оскільки Пенсійний фонд не перерахував і не виплатив їй державну та додаткову пенсію з січня по серпень 2014 року.

ПФУ не виплачував пенсію в повному обсязі постраждалій внаслідок аварії на ЧАЕС жінці, яка вимагала компенсацію за втрату частини доходу за період з січня 2014 року по березень 2021 року в сумі 53 903 гривні, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у рішенні Галицького районного суду Львова.

Жінка належить до 1 категорії постраждалих від Чорнобильської катастрофи та перебуває на пенсійному обліку у Львівській області.

Вона звернулася до суду, оскільки Пенсійний фонд не перерахував і не виплатив їй державну та додаткову пенсію з січня по серпень 2014 року, попри рішення Львівського окружного адміністративного суду, яке визнало дії ПФУ незаконними. Згідно з рішенням суду, Пенсійний фонд був зобов'язаний повторно розглянути заяву жінки щодо перерахунку пенсії. Перерахунок був проведений лише у березні 2021 року.

Як пише Політека, жінка зазначила, що через затримку пенсій відповідно до Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати», вона має право на компенсацію за період з січня 2014 року по березень 2021 року в розмірі 53 903 грн.

Пенсійний фонд заявив, що жінка не зверталася з відповідною заявою щодо компенсації, а тому претензії до органу влади є передчасними. Однак суд погодився з позивачкою, адже в матеріалах справи була надана її заява про виплату компенсації від 23 листопада 2023 року та відповідь ПФУ, у якій було відмовлено у компенсації.

Суд ухвалив, що на підставі розрахунку компенсації, наданого позивачем, необхідно стягнути з Пенсійного фонду України 53 903 грн компенсації за порушення строків виплат пенсії за період з січня 2014 року по березень 2021 року.

Суд також відхилив доводи відповідача щодо передчасності позову, зазначивши, що нараховані, але невиплачені доходи повинні бути компенсовані, оскільки заборгованість виникла через помилки в нарахуванні пенсій.

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