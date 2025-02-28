Она обратилась в суд, поскольку Пенсионный фонд не перечислил и не выплатил ей государственную и дополнительную пенсию с января по август 2014 года.

ПФУ не выплачивал пенсию в полном объеме пострадавшей в результате аварии на ЧАЭС женщине, требовавшей компенсацию за потерю части дохода за период с января 2014 по март 2021 года в сумме 53 903 гривны, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь в решении Галицкого районного суда Львова.

Женщина входит в 1 категорию пострадавших от Чернобыльской катастрофы и состоит на пенсионном учете во Львовской области.

Она обратилась в суд, поскольку Пенсионный фонд не перечислил и не выплатил ей государственную и дополнительную пенсию с января по август 2014, несмотря на решение Львовского окружного административного суда, признавшего действия ПФУ незаконными. Согласно решению суда, Пенсионный фонд был обязан повторно рассмотреть заявление женщины о перерасчете пенсии. Перерасчет был произведен только в марте 2021 года.

Как пишет Политека, женщина отметила, что из-за задержки пенсий в соответствии с Законом Украины «О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты» она имеет право на компенсацию за период с января 2014 года по март 2021 года в размере 53 903 грн.

Пенсионный фонд заявил, что женщина не обращалась с соответствующим заявлением о компенсации, а потому претензии к органу власти преждевременны. Однако суд согласился с истцом, ведь в материалах дела было предоставлено ее заявление о выплате компенсации от 23 ноября 2023 года и ответе ПФУ, в котором было отказано в компенсации.

Суд постановил, что на основании расчета компенсации, предоставленного истцом, необходимо взыскать с Пенсионного фонда Украины 53 903 грн. компенсации за нарушение сроков выплат пенсии за период с января 2014 года по март 2021 года.

Суд также отклонил доводы ответчика относительно преждевременности иска, отметив, что начисленные, но невыплаченные доходы должны быть компенсированы, поскольку задолженность возникла из-за ошибок в начислении пенсий.

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