Для формули обчислення пенсій треба знати індивідуальний коефіцієнт заробітку у 2025 році при зарплаті 20 000 гривень.

В Україні пенсія розраховується за єдиною формулою, в основі якої – трудовий стаж, середня зарплата по країні та індивідуальний коефіцієнт заробітку, повідомляє Politeka.net.

Стало відомо, якою буде пенсія у 2025 році за заробітної плати 20 000 гривень.

Формула виглядає так: П = Зс × Ік × Кс, де:

П – розмір пенсії,

– розмір пенсії, Зс – середня заробітна плата по країні за три роки до виходу на пенсію,

– середня заробітна плата по країні за три роки до виходу на пенсію, Ік – індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (співвідношення вашої зарплати до середньої по країні),

– індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (співвідношення вашої зарплати до середньої по країні), Кс – коефіцієнт стажу (1% за кожен рік роботи).

Як пише Політека, індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (Ік) визначає, як ваша зарплата співвідноситься з середньою по країні. Очікується, що в 2025 році середня зарплата становитиме близько 18 000-20 000 грн. Якщо ваша зарплата дорівнює 20 000 грн, ваш коефіцієнт заробітку буде 1 або трохи більше.

Коефіцієнт стажу показує, скільки відсотків від середньої зарплати ви отримаєте як пенсію. Наприклад, за 35 років стажу коефіцієнт буде 0,35 (1% за кожен рік), за 40 років – 0,40.

Як буде розраховуватися пенсія за зарплати 20 000 грн у 2025 році?

Припустимо, середня зарплата по країні складе 20 000 грн, а ваша зарплата також дорівнює 20 000 грн, і у вас є 35 років стажу. Ваш індивідуальний коефіцієнт буде 1, а коефіцієнт стажу – 0,35.

Розрахунок пенсії виглядатиме так: П = 20 000 × 1 × 0,35 = 7 000 грн. Отже, пенсія при таких умовах становитиме приблизно 7 000 грн у 2025 році.

Джерело: 24 Канал.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, ПФУ без попередження "урізав" пенсію: українцям дали пораду, як повернути свіої гроші.

Також Politeka писала, Після звільнення суддя отримав чималу суму пенсії: він вирішив, що йому замало та відсудив ще більше.

Як повідомляла Politeka, Пенсіонерам можуть одразу виплатити пенсію за шість місяців: в ПФУ розкрили, що для цього потрібно.