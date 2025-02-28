В Украине пенсия рассчитывается по единой формуле, в основе которой – трудовой стаж, средняя зарплата по стране и индивидуальный коэффициент заработка, сообщает Politeka.net.
Стало известно, какой будет пенсия в 2025 году по заработной плате 20 000 гривен.
Формула выглядит так: П = Зс × Ик × Кс, где:
- П – размер пенсии,
- Зс – средняя заработная плата по стране за три года до выхода на пенсию,
- Ик – индивидуальный коэффициент заработной платы (соотношение вашей зарплаты к средней по стране),
- Кс – коэффициент стажа (1% за каждый год работы).
Как пишет Политека, индивидуальный коэффициент заработной платы (ИК) определяет, как ваша зарплата соотносится со средней по стране. Ожидается, что в 2025 году средняя зарплата составит около 18000-20000 грн. Если ваша зарплата равна 20 000 грн, ваш коэффициент заработка будет 1 или чуть больше.
Коэффициент стажа показывает, сколько процентов от средней зарплаты вы получите в качестве пенсии. Например, за 35 лет стажа коэффициент будет 0,35 (1% за каждый год), за 40 лет – 0,40.
Как будет рассчитываться пенсия по зарплате 20 000 грн в 2025 году?
Предположим, средняя зарплата по стране составит 20 000 грн., а ваша зарплата также равна 20 000 грн., и у вас есть 35 лет стажа. Ваш индивидуальный коэффициент будет 1, а коэффициент стажа – 0,35.
Расчет пенсии будет выглядеть так: П=20000×1×0,35=7 000 грн. Следовательно, пенсия при таких условиях будет составлять примерно 7 000 грн в 2025 году.
Источник: 24 Канал.
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