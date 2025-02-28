Для формулы исчисления пенсий необходимо знать индивидуальный коэффициент заработка в 2025 году при зарплате 20 000 гривен.

В Украине пенсия рассчитывается по единой формуле, в основе которой – трудовой стаж, средняя зарплата по стране и индивидуальный коэффициент заработка, сообщает Politeka.net.

Стало известно, какой будет пенсия в 2025 году по заработной плате 20 000 гривен.

Формула выглядит так: П = Зс × Ик × Кс, где:

П – размер пенсии,

– размер пенсии, Зс – средняя заработная плата по стране за три года до выхода на пенсию,

– средняя заработная плата по стране за три года до выхода на пенсию, Ик – индивидуальный коэффициент заработной платы (соотношение вашей зарплаты к средней по стране),

– индивидуальный коэффициент заработной платы (соотношение вашей зарплаты к средней по стране), Кс – коэффициент стажа (1% за каждый год работы).

Как пишет Политека, индивидуальный коэффициент заработной платы (ИК) определяет, как ваша зарплата соотносится со средней по стране. Ожидается, что в 2025 году средняя зарплата составит около 18000-20000 грн. Если ваша зарплата равна 20 000 грн, ваш коэффициент заработка будет 1 или чуть больше.

Коэффициент стажа показывает, сколько процентов от средней зарплаты вы получите в качестве пенсии. Например, за 35 лет стажа коэффициент будет 0,35 (1% за каждый год), за 40 лет – 0,40.

Как будет рассчитываться пенсия по зарплате 20 000 грн в 2025 году?

Предположим, средняя зарплата по стране составит 20 000 грн., а ваша зарплата также равна 20 000 грн., и у вас есть 35 лет стажа. Ваш индивидуальный коэффициент будет 1, а коэффициент стажа – 0,35.

Расчет пенсии будет выглядеть так: П=20000×1×0,35=7 000 грн. Следовательно, пенсия при таких условиях будет составлять примерно 7 000 грн в 2025 году.

Источник: 24 Канал.

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