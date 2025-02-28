Попри діючі штрафи та заборони, багато людей продовжують випалювати траву, не усвідомлюючи серйозних наслідків для природи та здоров’я, повідомляє Politeka.net.

В ДСНС попередили про суми штрафів.

Рятувальники наголошують, що підпал сухостою не лише шкодить довкіллю, а й може стати причиною масштабних пожеж, особливо в спекотну погоду.

Як пише Політека, згідно зі статтею 77 Земельного кодексу України, за підпал сухої рослинності передбачені такі штрафи:

Для громадян штраф – від 170 до 340 грн.

штраф – від 170 до 340 грн. Для підприємців та посадових осіб штраф – від 850 до 1 190 грн.

Однак у випадку значних пожеж суми штрафу можуть зростати до десятків, а то й сотень тисяч гривень. Наприклад, якщо вогонь поширюється на поля, луки чи природно-заповідні території, штраф може становити від 90 до 150 тисяч гривень.

Якщо ж через підпал загинуть люди, винуватцю загрожує не тільки штраф, а до 5 років позбавлення волі.

Через війну відповідальність за підпал сухостою може бути ще суворішою, тому штрафи - це лише м'яке покарання. Умисні підпали, спрямовані на завдання шкоди, можуть розглядатися як диверсійна діяльність та каратися реальним тюремнним терміном.

Варто також підкреслити, що через глобальні кліматичні зміни літо 2025 року стало рекордно спекотним у Європі та США. Вчені прогнозують, що надалі ситуація лише погіршуватиметься.

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