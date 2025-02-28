Попри темчасову відсутність змін у розмірах, прожитковий мінімум залишається ключовим показником для визначення соціальних стандартів.

Прожитковий мінімум є важливим економічним показником, що впливає на розмір соціальних виплат, пенсій, аліментів, допомоги з безробіття, а також використовується у податковій сфері, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у Державному бюджеті на 2025 рік.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет на 2025 рік" (№4059-IX, стаття 7), з 1 січня 2025 року розмір прожиткового мінімуму для основних соціально-демографічних груп залишиться без змін:

Діти до 6 років – 2 563 грн

Діти 6-18 років – 3 196 грн

Працездатне населення – 3 028 грн

Особи, які втратили працездатність – 2 361 грн

Загальний прожитковий мінімум – 2 920 грн

Як пише Політека, окрім цього, визначено окремі спеціальні показники:

Посадовий оклад прокурорів окружної прокуратури – 1 600 грн

Посадові оклади суддів, податківців, митників та держслужбовців – 2 102 грн

Попри відсутність змін у розмірах, прожитковий мінімум залишається ключовим показником для визначення соціальних стандартів:

Пенсії – мінімальна пенсійна виплата розраховується на основі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Допомога малозабезпеченим сім’ям – розмір залежить від відповідного прожиткового мінімуму.

Аліменти – базуються на прожитковому мінімумі для дітей різного віку.

Допомога з безробіття – мінімальні та максимальні виплати залишаються прив’язаними до цього показника.

Податкові пільги – розраховуються з урахуванням прожиткового мінімуму.

Адміністративні штрафи – визначаються на основі прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає поступове підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної пенсії та зарплати у 2025 році. У разі ухвалення цього документа українці отримають поетапне покращення соціальних стандартів.

Пропонований графік підвищення:

Для дітей до 6 років:

З 1 квітня – 3 627 грн

З 1 липня – 5 110 грн

З 1 жовтня – 7 533 грн

Для дітей 6-18 років:

З 1 квітня – 4 571 грн

З 1 липня – 6 451 грн

З 1 жовтня – 9 467 грн

Для працездатних осіб:

З 1 квітня – 5 400 грн

З 1 липня – 7 620 грн

З 1 жовтня – 11 184 грн

Якщо законопроєкт буде ухвалено, це суттєво покращить рівень соціального забезпечення в Україні.

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