Несмотря на временное отсутствие изменений в размерах, прожиточный минимум остается ключевым показателем для определения социальных стандартов.

Прожиточный минимум является важным экономическим показателем, влияющим на размер социальных выплат, пенсий, алиментов, пособий по безработице, а также используется в налоговой сфере, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в Государственном бюджете на 2025 год.

Согласно Закону Украины "О Государственном бюджете на 2025 год" (№4059-IX, статья 7), с 1 января 2025 года размер прожиточного минимума для основных социально-демографических групп останется без изменений :

Дети до 6 лет – 2 563 грн

Дети 6-18 лет – 3 196 грн

Трудоспособное население – 3 028 грн

Лица, потерявшие трудоспособность – 2 361 грн

Общий прожиточный минимум – 2 920 грн

Как пишет Политека, кроме этого, определены отдельные специальные показатели:

Должностное оклад прокуроров окружной прокуратуры – 1 600 грн

Должностные оклады судей, налоговиков, таможенников и госслужащих – 2102 грн

Несмотря на отсутствие изменений в размерах, прожиточный минимум остается ключевым показателем для определения социальных стандартов:

Пенсии – минимальная пенсионная выплата рассчитывается на основе прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Помощь малоимущим семьям – размер зависит от соответствующего прожиточного минимума.

Алименты – базируются на прожиточном минимуме для детей всех возрастов.

Пособие по безработице – минимальные и максимальные выплаты остаются привязанными к этому показателю.

Налоговые льготы – рассчитываются с учетом прожиточного минимума.

Административные штрафы – определяются на основе прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий постепенное повышение прожиточного минимума, минимальной пенсии и зарплаты в 2025 году. В случае принятия этого документа, украинцы получат поэтапное улучшение социальных стандартов.

Предлагаемый график повышения:

Для детей до 6 лет:

С 1 апреля – 3 627 грн

С 1 июля – 5 110 грн

С 1 октября – 7 533 грн

Для детей 6-18 лет:

С 1 апреля – 4 571 грн

С 1 июля – 6 451 грн

С 1 октября – 9 467 грн

Для трудоспособных лиц:

С 1 апреля – 5 400 грн

С 1 июля – 7 620 грн

С 1 октября – 11 184 грн

Если законопроект будет принят, это существенно улучшит уровень социального обеспечения в Украине.

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