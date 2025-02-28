Оператор "ПриватБанку" звинуватив клієнтку в тому, що вона сама нібито передала свої персональні дані, чим скористалися шахраї.

Клієнтка державного "ПриватБанку" заявила про шахрайське списання коштів із її кредитного рахунку, попри звернення до поліції, банк вимагає від неї оплату відсотків за використаний кредит, повідомляє Politeka.net.

Про цей випадок клієнтка ПриватБанку повідомила у розділі відгуків на сайті "Мінфін".

За словами жінки, у ніч на 20 лютого невідомі зламали її акаунт у "Приват24" та перевели кошти з картки "ПриватБанку": 17 тис. грн з дебетової картки і 18,4 тис. грн з кредитної. Вранці вона виявила зникнення грошей та пропущені дзвінки від служби безпеки банку.

"Банк бачив підозрілі операції, проте не зупинив їх. Коли я вранці прокинулася і побачила пропущені дзвінки банку, я відразу зайшла в Приват24 та перевірила рахунки та виявила крадіжку. Приблизно о 6.15 я зателефонувала в банк та повідомила про крадіжку грошей. Після цього я звернулася до поліції та відділення ПриватБанку для відновлення доступу до Приват24", – розповіла потерпіла.

Як пише Політека, після цього зловмисники знову намагалися увійти в її акаунт, через що "Приват24" повторно заблокували. "ПриватБанк" підтвердив несанкціоновані спроби доступу.

Однак оператор "ПриватБанку" звинуватив клієнтку в тому, що вона нібито сама передала свої персональні дані, чим і скористалися шахраї. Жінка також дізналася, що рахунок, на який перевели її гроші, вже фігурував у скаргах, проте банк продовжує його обслуговувати.

Найбільше клієнтку обурило те, що "ПриватБанк" вимагає сплати відсотків за кредитні кошти, викрадені шахраями, і радить їй повністю погасити кредит, щоб припинити нарахування відсотків.

"Оскільки банк "вішає" на мене сплату відсотків за вкрадені кредитні кошти. Всі представники банку, до яких я зверталась, мені відразу казали, що для припинення нарахування відсотків, я повинна погасити кредит", — повідомила жінка.

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