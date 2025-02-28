Оператор "ПриватБанка" обвинил клиентку в том, что она сама якобы передала свои персональные данные, чем и воспользовались мошенники.

Клиентка государственного "ПриватБанка" заявила о мошенническом списании средств с ее кредитного счета, несмотря на обращение в полицию, банк требует от нее оплату процентов за использованный кредит, сообщает Politeka.net.

Об этом случае клиентка ПриватБанка сообщила в разделе отзывов на сайте "Минфин".

По словам женщины, в ночь на 20 февраля неизвестные сломали ее аккаунт в "Приват24" и перевели средства с карты "ПриватБанка": 17 тыс. грн с дебетовой карты и 18,4 тыс. грн с кредитной. Утром она обнаружила пропажу денег и пропущенные звонки от службы безопасности банка.

"Банк видел подозрительные операции, однако не остановил их. Когда я утром проснулась и увидела пропущенные звонки банка, я сразу зашла в Приват24 и проверила счета и обнаружила кражу. Приблизительно в 6.15 я позвонила в банк и сообщила о краже денег". – рассказала потерпевшая.

Как пишет Политека, после этого злоумышленники снова пытались войти в ее аккаунт, из-за чего "Приват24" повторно заблокировали. ПриватБанк подтвердил несанкционированные попытки доступа.

Однако оператор "ПриватБанка" обвинил клиентку в том, что она сама якобы передала свои персональные данные, чем и воспользовались мошенники. Женщина также узнала, что счет, на который перевели деньги, уже фигурировал в жалобах, однако банк продолжает его обслуживать.

Больше клиентку возмутило то, что "ПриватБанк" требует уплаты процентов за кредитные средства, похищенные мошенниками, и советует ей полностью погасить кредит, чтобы прекратить начисление процентов.

"Поскольку банк "вешает" на меня уплату процентов за украденные кредитные средства. Все представители банка, к которым я обращалась, мне сразу говорили, что для прекращения начисления процентов я должна погасить кредит", - сообщила женщина.

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Также Politeka писала, Через терминал ПриватБанк воруют деньги украинцев: "Через три дня средства так и не засчитали".

Как сообщала Politeka, Со счета ПриватБанка мошенники списали немалую сумму средств: клиент раскрыл, помог банк вернуть деньги.