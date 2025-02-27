Закон має на меті за допомогою податкових пільг сприянню благодійним внескам на підтримку благодійних організацій та фізичних осіб.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт N12328-д, який стосується податкових пільг та стимулює благодійництво у період воєнного стану, повідомляє Politeka.net.

Законопроєкт був ще поданий спікером парламенту Русланом Стефанчуком у грудні 2024 року.

Закон має на меті за допомогою податкових пільг сприянню благодійним внескам на підтримку благодійних організацій та фізичних осіб, які постраждали від російської агресії під час воєнного стану.

Як пише Політека, народний депутат Ярослав Железняк пояснив, що подіткова пільга полягає у тому, що буде подвоєно ліміт благодійних внесків для підприємств (платників податку на прибуток) з 4% до 8% від прибутку можна спрямовувати на благодійність без додаткового податкового навантаження (за умови, що з цієї суми більше ніж 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року було перераховано благодійним організаціям).

Законопроєкт про податкову пільгу також передбачає, що до кінця календарного року, в якому завершиться воєнний стан, підприємства, що сплачують податок на прибуток, можуть не включати до оподатковуваного прибутку благодійну допомогу, надану організаціям, в межах 8% оподатковуваного прибутку попереднього року (замість діючих 4%).

Крім того, проєкт має на меті уніфікацію податкових наслідків щодо оподаткування ПДФО для благодійних внесків як у грошовій, так і в негрошовій формах.

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