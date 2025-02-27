Верховная Рада приняла законопроект N12328-д, который касается налоговых льгот и стимулирует благотворительность в период военного положения, сообщает Politeka.net.

Законопроект был еще представлен спикером парламента Русланом Стефанчуком в декабре 2024 года.

Закон преследует цель посредством налоговых льгот содействию благотворительным взносам в поддержку благотворительных организаций и физических лиц, пострадавших от российской агрессии во время военного положения.

Как пишет Политека, народный депутат Ярослав Железняк пояснил, что детская льгота заключается в том, что будет удвоен лимит благотворительных взносов для предприятий (плательщиков налога на прибыль) с 4% до 8% от прибыли можно направлять на благотворительность без дополнительной налоговой нагрузки (при условии, что из этой суммы более чем 4%).

Законопроект о налоговой льготе также предусматривает, что до конца календарного года, в котором завершится военное положение, предприятия, уплачивающие налог на прибыль, могут не включать в налогооблагаемую прибыль благотворительную помощь, предоставленную организациям, в пределах 8% налогооблагаемой прибыли в предыдущем году (вместо действующих 4%).

Кроме того, целью является унификация налоговых последствий по налогообложению НДФЛ для благотворительных взносов как в денежной, так и в неденежной формах.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Украинки могут получить льготы: на какие услуги будут скидки в марте.

Також Politeka писала, Пенсионеры старше 60 лет могут воспользоваться льготами на проезд: на какой общественный транспорт они распространяются.

Как сообщала Politeka, Льготы для украинцев переназначат: кто должен подать заявление, чтобы сохранить помощь.