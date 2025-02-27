Можливість збільшити пенсію передбачена у Законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Українці можуть зробити добровільні внески, щоб підвищити свої пенсійні виплати або компенсувати недостатній страховий стаж для отримання пенсії, повідомляє Politeka.net.

В Пенсійному фонді України роз'яснили про чотири добровільні способи внесків, які можуть збільшити пенсію.

Відповідно до законодавства, особи, яким бракує стажу або які турбуються про низький рівень пенсії, можуть збільшити майбутні виплати, уклавши договір про добровільну сплату страхових внесків з Пенсійним фондом. Така можливість передбачена у Законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Як пише Політека, пенсійний фонд детально розповів про чотири варіанти внесків:

Доплата до мінімального страхового внеску – для тих, чиї обов'язкові страхові внески були меншими за мінімальний розмір.

– для тих, чиї обов'язкові страхові внески були меншими за мінімальний розмір. Сплата внесків за поточний період – можна здійснити платіж за місяць, якщо ви не були застраховані, або ж збільшити суму зарплати, якщо вже були застраховані.

– можна здійснити платіж за місяць, якщо ви не були застраховані, або ж збільшити суму зарплати, якщо вже були застраховані. Сплата внесків за попередні періоди – укласти договір про добровільне страхування на термін не менше року.

– укласти договір про добровільне страхування на термін не менше року. Благодійні внески на пенсійні рахунки інших громадян – юридичні та фізичні особи можуть внести кошти на пенсійний рахунок конкретного громадянина або на загальний рахунок Пенсійного фонду.

Щоб оформити добровільні внески на пенсію, потрібно:

Бути старше 16 років і мати інформацію в реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Укласти договір через портал Пенсійного фонду або здійснити благодійну пожертву.

Пенсійний фонд також пропонує детальну інструкцію щодо процедури оформлення таких внесків для отримання більшої пенсії.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, ПФУ без попередження "урізав" пенсію: українцям дали пораду, як повернути свіої гроші.

Також Politeka писала, Після звільнення суддя отримав чималу суму пенсії: він вирішив, що йому замало та відсудив ще більше.

Як повідомляла Politeka, Пенсіонерам можуть одразу виплатити пенсію за шість місяців: в ПФУ розкрили, що для цього потрібно.