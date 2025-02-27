Возможность увеличить пенсию предусмотрена в Законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Украинцы могут внести добровольные взносы, чтобы повысить свои пенсионные выплаты или компенсировать недостаточный страховой стаж для получения пенсии, сообщает Politeka.net.

В Пенсионном фонде Украины разъяснили четыре добровольных способа взносов, которые могут увеличить пенсию.

Согласно законодательству, лица, которым не хватает стажа или беспокоятся о низком уровне пенсии, могут увеличить будущие выплаты, заключив договор о добровольной уплате страховых взносов с Пенсионным фондом. Такая возможность предусмотрена в Законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Как пишет Политека, пенсионный фонд подробно рассказал о четырех вариантах взносов:

Доплата к минимальному страховому взносу – для тех, чьи обязательные страховые взносы были меньше минимального размера.

– для тех, чьи обязательные страховые взносы были меньше минимального размера. Уплата взносов за текущий период – можно произвести платеж за месяц, если вы не были застрахованы, или увеличить сумму зарплаты, если уже были застрахованы.

– можно произвести платеж за месяц, если вы не были застрахованы, или увеличить сумму зарплаты, если уже были застрахованы. Уплата взносов за предыдущие периоды – заключить договор о добровольном страховании сроком не менее года.

– заключить договор о добровольном страховании сроком не менее года. Благотворительные взносы на пенсионные счета других граждан – юридические и физические лица могут внести средства на пенсионный счет конкретного гражданина или на общий счет Пенсионного фонда.

Чтобы оформить добровольные взносы на пенсию, нужно:

Быть старше 16 лет и иметь информацию в реестре общеобязательного государственного социального страхования.

Заключить договор через портал Пенсионного фонда или совершить благотворительное пожертвование.

Пенсионный фонд также предлагает подробную инструкцию по процедуре оформления таких взносов для получения большей пенсии.

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