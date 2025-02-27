У тексті оголошення нібито від Ощадбанку написано, що "дійсно приходять гроші" і це правда – але вони приходять шахраям.

Українців попередили про нову схему шахрайства, через яку можна втратити гроші зі всіх своїх банківських рахунків в Ощадбанку, повідомляє Politeka.net.

Голова правління Ощадбанку Сергій Наумов поділився прикладом листа, який шахраї надсилають у месенджерах.

"На жаль, деякі наші співгромадяни діють необачно, переходять за посиланням і втрачають заощадження. У тексті оголошення написано, що "дійсно приходять гроші" і це правда – але вони приходять шахраям. Для того, щоб не стати жертвою зловмисників, потрібно буде уважним і пам’ятати про декілька "НІКОЛИ"". - написав Сергій Наумов.

Як пише Політека, банкір Ощадбанку нагадав важливі поради, щоб уникнути шахрайства.

НІКОЛИ не оформлюйте допомогу через сторонні сайти або додатки Ощадбанку.

НІКОЛИ не переходьте за посиланнями в підозрілих повідомленнях, навіть якщо вони виглядають офіційно.

НІКОЛИ не передавайте свої банківські дані, такі як ПІН-код і CVV-код, навіть тим, хто нібито є співробітниками банку.

НІКОЛИ не розголошуйте отримані під час банківських операцій коди.

НІКОЛИ не втрачайте пильності — шахраї постійно вигадують нові схеми.

Якщо виникають підозри на шахрайство, негайно звертайтесь до контакт-центру Ощадбанку за номером 0 800 210 800.

Джерело: Інформатор.

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