В тексте объявления якобы от Ощадбанка написано, что "действительно приходят деньги" и это правда – но они приходят мошенникам.

Украинцев предупредили о новой схеме мошенничества, по которой можно потерять деньги со всех своих банковских счетов в Ощадбанке, сообщает Politeka.net.

Председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов поделился примером письма, которое мошенники посылают в мессенджерах.

"К сожалению, некоторые наши сограждане действуют опрометчиво, переходят по ссылке и теряют сбережения. В тексте объявления написано, что "действительно приходят деньги" и это правда – но они приходят мошенникам. Для того чтобы не стать жертвой злоумышленников, нужно будет внимательным и помнить о нескольких "НИКОГДА"". – написал Сергей Наумов.

Как пишет Политека, банкир Ощадбанка напомнил важные советы, чтобы избежать мошенничества.

НИКОГДА не оформляйте помощь через сторонние сайты или приложения Ощадбанка.

НИКОГДА не переходите по ссылкам в подозрительных сообщениях, даже если они выглядят официально.

НИКОГДА не передавайте свои банковские данные, такие как ПИН и CVV, даже тем, кто якобы являются сотрудниками банка.

НИКОГДА не разглашайте полученные во время банковских операций коды.

НИКОГДА не теряйте бдительности — мошенники постоянно придумывают новые схемы.

Если возникают подозрения на мошенничество, немедленно обращайтесь в контакт-центр Ощадбанка по номеру 0 800 210 800.

Источник: Информатор.

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