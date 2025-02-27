Украинцев предупредили о новой схеме мошенничества, по которой можно потерять деньги со всех своих банковских счетов в Ощадбанке, сообщает Politeka.net.
Председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов поделился примером письма, которое мошенники посылают в мессенджерах.
"К сожалению, некоторые наши сограждане действуют опрометчиво, переходят по ссылке и теряют сбережения. В тексте объявления написано, что "действительно приходят деньги" и это правда – но они приходят мошенникам. Для того чтобы не стать жертвой злоумышленников, нужно будет внимательным и помнить о нескольких "НИКОГДА"". – написал Сергей Наумов.
Как пишет Политека, банкир Ощадбанка напомнил важные советы, чтобы избежать мошенничества.
- НИКОГДА не оформляйте помощь через сторонние сайты или приложения Ощадбанка.
- НИКОГДА не переходите по ссылкам в подозрительных сообщениях, даже если они выглядят официально.
- НИКОГДА не передавайте свои банковские данные, такие как ПИН и CVV, даже тем, кто якобы являются сотрудниками банка.
- НИКОГДА не разглашайте полученные во время банковских операций коды.
- НИКОГДА не теряйте бдительности — мошенники постоянно придумывают новые схемы.
Если возникают подозрения на мошенничество, немедленно обращайтесь в контакт-центр Ощадбанка по номеру 0 800 210 800.
Источник: Информатор.
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