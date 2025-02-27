Ці розрахунки пенсії було здійснено за допомогою пенсійного калькулятора на загальних умовах.

Розмір пенсії в Україні визначається не лише величиною заробітної плати, а й кількістю страхового стажу та віком виходу на пенсію, повідомляє Politeka.net.

В окремих випадках виплата може бути низькою, і єдиним способом її збільшення є збільшення заробітку.

У лютому 2025 року пенсія для осіб, які виходять на заслужений відпочинок у 65 років і мають зарплату 30 тисяч гривень, залежатиме від тривалості страхового стажу. Для оформлення пенсії в цьому віці потрібно мати від 15 до 22 років страхового стажу.

Як пише Політека, припустимо, що 65-річний чоловік у лютому 2025 року вирішив вийти на пенсію. Якщо він має лише 15 років стажу, його пенсія складе 4930 гривень. Якщо ж його страховий стаж дорівнює 22 роки, то сума пенсії буде вже 8098 гривень.

Ці розрахунки були проведені за допомогою пенсійного калькулятора на загальних умовах, без урахування пільг для окремих категорій громадян, таких як ветерани війни, діти війни, почесні донори чи особи з особливими заслугами перед державою.

Нагадаємо, що з 1 квітня 2024 року в Україні мінімальна зарплата зросла до 8 000 гривень на місяць або 48 гривень на годину. Однак із 1 січня 2025 року її розмір залишився незмінним через замороження соціальних стандартів.

Водночас українські депутати ініціювали законопроєкт, який передбачає підвищення мінімальних пенсій, зарплат та прожиткового мінімуму. Документ уже подано на розгляд Верховної Ради.

Джерело: Телеграф.

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