Эти расчеты пенсии были проведены с помощью пенсионного калькулятора на общих условиях.

Размер пенсии в Украине определяется не только величиной заработной платы, но и количеством страхового стажа и возрастом ухода на пенсию, сообщает Politeka.net.

В отдельных случаях выплата может быть низкой, и единственным способом ее увеличения является увеличение заработка.

В феврале 2025 года пенсия для лиц, выходящих на заслуженный отдых в 65 лет и имеющих зарплату 30 тысяч гривен, будет зависеть от продолжительности страхового стажа. Для оформления пенсии в этом возрасте требуется от 15 до 22 лет страхового стажа.

Как пишет Политека, предположим, что 65-летний мужчина в феврале 2025 решил выйти на пенсию. Если у него всего 15 лет стажа, его пенсия составит 4930 гривен. Если же его страховой стаж равен 22 годам, то сумма пенсии будет уже 8098 гривен.

Эти расчеты были проведены с помощью пенсионного калькулятора на общих условиях, не считая льгот для отдельных категорий граждан, таких как ветераны войны, дети войны, почетные доноры или лица с особыми заслугами перед государством.

Напомним, что с 1 апреля 2024 года в Украине минимальная зарплата выросла до 8000 гривен в месяц или 48 гривен в час. Однако с 1 января 2025 года ее размер остался неизменным из-за замораживания социальных стандартов.

В то же время украинские депутаты инициировали законопроект, предусматривающий повышение минимальных пенсий, зарплат и прожиточного минимума. Документ уже представлен на рассмотрение Верховной Рады.

Источник: Телеграф.

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