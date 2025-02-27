Жінка перебувала на обліку в Пенсійному фонді Львівської області та отримувала пенсію по інвалідності.

Жінка не повідомила Пенсійний фонд України про те, що при повторному огляді МСЕК їй не було встановлено групу інвалідності, в результаті цього, вона продовжувала отримувати вищу пенсію, повідомляє Politeka.net.

Цей випадок став основою для рішення Франківського районного суду Львова.

Так, вона отримувала пенсію по інвалідності з 1 жовтня по 31 грудня 2022 року, що призвело до переплати пенсії на суму 6 900 гривень.

Жінка перебувала на обліку в Пенсійному фонді Львівської області та отримувала пенсію по інвалідності. Згідно з довідкою МСЕК, інвалідність третьої групи була підтверджена до 30 вересня 2022 року.

Як пише Політека, однак, відповідно до законодавства, через карантинні обмеження термін повторного огляду МСЕК було продовжено, що призвело до продовження виплати пенсії до кінця 2022 року.

18 листопада 2022 року Пенсійний фонд отримав довідку про те, що жінка більше не є особою з інвалідністю. Однак вона не повідомила фонд про зміни, продовжуючи отримувати виплати, що спричинило переплату на суму 6 900 гривень.

Суд задовольнив позов Пенсійного фонду та ухвалив стягнути з жінки надмірно виплачену пенсію на користь фонду. Суд зазначив, що жінка без достатніх правових підстав отримувала пенсію по інвалідності, і тому має повернути переплачені кошти.

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