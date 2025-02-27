Женщина состояла на учете в Пенсионном фонде Львовской области и получала пенсию по инвалидности.

Женщина не сообщила Пенсионному фонду Украины о том, что при повторном осмотре МСЭК ей не была установлена ​​группа инвалидности, в результате этого она продолжала получать более высокую пенсию, сообщает Politeka.net.

Этот случай стал основой решения Франковского районного суда Львова.

Так, она получала пенсию по инвалидности с 1 октября по 31 декабря 2022, что привело к переплате пенсии на сумму 6 900 гривен.

Женщина состояла на учете в Пенсионном фонде Львовской области и получала пенсию по инвалидности. Согласно справке МСЭК, инвалидность третьей группы была подтверждена до 30 сентября 2022 года.

Как пишет Политека, однако, согласно законодательству, из-за карантинных ограничений срок повторного осмотра МСЭК был продлен, что привело к продолжению выплаты пенсии до конца 2022 года.

18 ноября 2022 года Пенсионный фонд получил справку о том, что женщина больше не является лицом с инвалидностью. Однако она не сообщила фонд об изменениях, продолжая получать выплаты, что повлекло за собой переплату на сумму 6 900 гривен.

Суд удовлетворил иск Пенсионного фонда и принял взыскать с женщины чрезмерно выплаченную пенсию в пользу фонда. Суд отметил, что женщина без достаточных правовых оснований получала пенсию по инвалидности, и потому должна вернуть переплаченные средства.

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