Жінка подала до суду на ПриватБанк після того, як з її рахунків було незаконно знято 4 426 гривень, вона стверджує, що не ініціювала ці операції та вимагає повернути втрачені кошти, повідомляє Politeka.net.

Цей випадок став основою для рішення Печерського районного суду Києва.

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9 жовтня 2022 року клієнтка ПриватБанку отримала дзвінок з невідомого номера, який вона відхилила. Незабаром почали надходити повідомлення про оформлення послуги «Оплата частинами». Протягом короткого часу з її карток ПриватБанку було здійснено кілька транзакцій. До того, як картки були заблоковані, було виконано 11 операцій, і з рахунку ПриватБанку було знято 4 426 гривень. Жінка звернулася до поліції, і була зареєстрована кримінальна справа.

Як пише Політека, після цього вона подала вимогу до ПриватБанку про повернення викрадених коштів, однак банк відмовився. Відсутність доказів з боку банку про її участь у шахрайських діях призвела до того, що суд виніс рішення на користь позивачки.

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Суд зазначив, що ПриватБанк не надав достатніх доказів того, що жінка могла сприяти витоку її ПІН-коду або іншої конфіденційної інформації, що дозволила здійснити операції. Водночас жінка вжила всіх необхідних заходів, щоб зупинити незаконні дії: звернулася до гарячої лінії ПриватБанку, заблокувала картки та повідомила правоохоронців. У зв'язку з цим суд задовольнив позов, зобов'язавши ПриватБанк повернути їй 4 426 гривень.

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