Женщина подала в суд на ПриватБанк после того, как с ее счетов было незаконно снято 4426 гривен, она утверждает, что не инициировала эти операции и требует вернуть утраченные средства, сообщает Politeka.net.

Этот случай стал основой решения Печерского районного суда Киева.

9 октября 2022 клиентка ПриватБанка получила звонок с неизвестного номера, который она отклонила. Вскоре начали поступать сообщения об оформлении услуги «Оплата частями». В течение короткого времени с ее карт ПриватБанка было совершено несколько транзакций. До того как карты были заблокированы, было выполнено 11 операций, и со счета ПриватБанка было снято 4 426 гривен. Женщина обратилась в полицию, и было зарегистрировано уголовное дело.

Как пишет Политека, после этого она потребовала ПриватБанка о возврате похищенных средств, однако банк отказался. Отсутствие доказательств со стороны банка об участии в мошеннических действиях привело к тому, что суд вынес решение в пользу истицы.

Суд отметил, что ПриватБанк не предоставил достаточных доказательств того, что женщина могла способствовать утечке ее ПИН-кода или другой конфиденциальной информации, позволившей совершить сделки. В то же время женщина приняла все необходимые меры, чтобы остановить незаконные действия: обратилась к горячей линии ПриватБанка, заблокировала карточки и сообщила правоохранителям. В этой связи суд удовлетворил иск, обязав ПриватБанк вернуть ей 4 426 гривен.

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Как сообщала Politeka, Со счета ПриватБанка мошенники списали немалую сумму средств: клиент раскрыл, помог банк вернуть деньги.