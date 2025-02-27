Вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію будуть поступово збільшуватися до 2028 року.

Українцям буде важче вийти на пенсію, особливо це торкнеться тих, хто певний час працював неофіційно та не має тепер необхідного стажу, повідомляє Politeka.net.

В ПФУ пояснили, що ті, хто вже не має достатнього стажу, зможуть або докупити його, або продовжувати працювати.

З 2025 року для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати не менше 32 років страхового стажу. Від наступного року вимоги щодо стажу для 60-річних посиляться, і для того, щоб вийти на пенсію, потрібно буде мати не менше 33 років страхового стажу.

Як пише Політека, зміняться й умови для виходу на пенсію у 63 роки — для цього буде потрібно від 23 до 33 років стажу. Вимога щодо 65-річних залишиться незмінною — для пенсії потрібно мати мінімум 15 років стажу.

Вимоги до страхового стажу будуть поступово збільшуватися до 2028 року, і для виходу на пенсію в 60 років вже потрібно буде мати не менше 35 років стажу. З 1 січня 2028 року, за наявності 40 і більше років стажу, пенсію можна буде отримати незалежно від віку, повідомляють у Пенсійному фонді України.

Нагадаємо, що з 1 квітня 2024 року в Україні мінімальна зарплата зросла до 8 000 гривень на місяць або 48 гривень на годину. Однак із 1 січня 2025 року її розмір залишився незмінним через замороження соціальних стандартів.

Водночас українські депутати ініціювали законопроєкт, який передбачає підвищення мінімальних пенсій, зарплат та прожиткового мінімуму. Документ уже подано на розгляд Верховної Ради.

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