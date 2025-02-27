Требования к страховому стажу для ухода на пенсию будут постепенно увеличиваться до 2028 года.

Украинцам будет труднее выйти на пенсию, особенно это коснется тех, кто некоторое время работал неофициально и не имеет теперь необходимого стажа, сообщает Politeka.net.

В ПФУ объяснили, что те, у кого уже нет достаточного стажа, смогут либо докупить его, либо продолжать работать.

С 2025 года для выхода на пенсию в 60 лет потребуется не менее 32 лет страхового стажа. Со следующего года требования по стажу для 60-летних усилятся, и для того, чтобы выйти на пенсию, нужно будет иметь не менее 33 лет страхового стажа.

Как пишет Политека, изменятся и условия для выхода на пенсию в 63 года — для этого потребуется от 23 до 33 лет стажа. Требование по поводу 65-летних останется неизменным — для пенсии нужно иметь минимум 15 лет стажа.

Требования к страховому стажу будут постепенно увеличиваться до 2028 года, и для ухода на пенсию в 60 лет уже нужно будет иметь не менее 35 лет стажа. С 1 января 2028, при наличии 40 и более лет стажа, пенсию можно будет получить независимо от возраста, сообщают в Пенсионном фонде Украины.

Напомним, что с 1 апреля 2024 года в Украине минимальная зарплата выросла до 8000 гривен в месяц или 48 гривен в час. Однако с 1 января 2025 года ее размер остался неизменным из-за замораживания социальных стандартов.

В то же время украинские депутаты инициировали законопроект, предусматривающий повышение минимальных пенсий, зарплат и прожиточного минимума. Документ уже представлен на рассмотрение Верховной Рады.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.