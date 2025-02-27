Шахраї продовжують розробляти нові схеми обману українців, однією з таких є SMS-повідомлення, яке на перший погляд виглядає як звичайна інформація, але може призвести до втрати грошей, повідомляє Politeka.net.

Українців попередили про новий вид шахрайства.

Повідомлення надходять з незнайомого номера і містять інформацію про нібито відкритий новий рахунок. У тексті вказано номер рахунку, пароль до нього, а також баланс з певною сумою коштів. Потім користувачу пропонують перейти за посиланням для перевірки.

Як підкреслює Політека, Центр протидії дезінформації попереджає, що не можна переходити за такими посиланнями, навіть якщо в їхній адресі є символи, схожі на назви відомих фінансових установ. Це може призвести до крадіжки особистих даних та, в подальшому, до зловмисного зняття коштів з реальних банківських рахунків - тобто можна лишитись без всіх грошей.

Нагадаємо, що також шахраї маскуються під представників банків, мобільних операторів або онлайн-сервісів. Шахраї надсилають повідомлення або телефонують, запевняючи, що для підтвердження реєстрації чи активації послуги потрібно ввести SMS-код. Насправді цей код використовується для авторизації акаунту Viber на чужому пристрої. Якщо жертва передає код, шахраї отримують повний контроль над її акаунтом та обкрадають всю банківську картку.

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