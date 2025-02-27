Мошенники продолжают разрабатывать новые схемы обмана украинцев, одной из них является SMS-сообщение, которое на первый взгляд выглядит как обычная информация, но может привести к потере денег, сообщает Politeka.net.

Украинцев предупредили о новом виде мошенничества.

Сообщения поступают с незнакомого номера и содержат информацию о якобы открытом новом счете. В тексте указан номер счета, пароль к нему, а также баланс с определенной суммой средств. Затем пользователю предлагается перейти по ссылке для проверки.

Как подчеркивает Политека, Центр противодействия дезинформации предупреждает, что нельзя переходить по таким ссылкам, даже если в их адресе есть символы, похожие на названия известных финансовых учреждений. Это может привести к краже личных данных и, в дальнейшем, к злонамеренному снятию средств с реальных банковских счетов – то есть можно остаться без всех денег.

Напомним, что также жулики маскируются под представителей банков, мобильных операторов или онлайн-сервисов. Мошенники посылают сообщения или звонят, уверяя, что для подтверждения регистрации или активации услуги необходимо ввести SMS-код. На самом деле, этот код используется для авторизации аккаунта Viber на чужом устройстве. Если жертва передает код, мошенники получают полный контроль над аккаунтом и обворовывают всю банковскую карточку.

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