Загальна мобілізація в Україна триває, призов та військовий стан було продовжено з 8 лютого 2025 року по 9 травня 2025 року.

Підлягають мобілізації в Україні з 1 березня чоловіки віком від 18 до 60 років з досвідом військової служби, передає Politeka.net.

Чоловіки віком від 25 до 60 років, які мають пройти обов’язкове медичне обстеження до 6 червня 2025 року для визначення придатності під час мобілізації в Україні з 1 березня.

Чоловіки зняті з військових обліків, які тепер вважаються придатними або обмежено придатними.

Жінки віком до 60 років, які придатні за станом здоров’я можуть добровільно піти на військову службу під час мобілізації в Україні.

Чоловіки віком від 18 до 25 років для служби за контрактом.

Люди з обмеженими можливостями або ті, хто має відстрочку за сімейними обставинами.

Також відомо, що вже існує новий добровільний контракт для молодих людей від 18 до 25 років, які можуть підписати річний контракт під час мобілізації в Україні у бойових частинах та отримати фінансове заохочення у розмірі понад 1 мільйон гривень.

Чоловіки віком 17-25 років мають зареєструватися на призовних пунктах для включення до бази даних «Оберіг» під час мобілізації в Україні - система допомагає відстежувати число імовірних призовників.

Реєстрація не означає негайну мобілізацію в Україні, закон забороняє призов осіб молодших 25 років.

Реєстрація відбувається кожного року з січня по березень.

Школи проінформують учнів про реєстрацію, а місцеві органи влади забезпечать дотримання правил для осіб, які не є студентами.

Джерело: NV.

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