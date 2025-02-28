Общая мобилизация в Украину продолжается, призыв и военное положение были продлены с 8 февраля 2025 года по 9 мая 2025 года.

Подлежат мобилизации в Украине с 1 марта мужчины от 18 до 60 лет с опытом военной службы, передает Politeka.net.

Мужчины от 25 до 60 лет, которые должны пройти обязательное медицинское обследование до 6 июня 2025 года для определения пригодности во время мобилизации в Украине с 1 марта.

Мужчины сняты с военных учетов, которые сейчас считаются подходящими или ограниченно годными.

Женщины до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья могут добровольно пойти на военную службу во время мобилизации в Украине.

Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет для службы по контракту.

Люди с ограниченными возможностями или имеющие отсрочку по семейным обстоятельствам.

Также известно, что уже существует новый добровольный контракт молодым людям от 18 до 25 лет, которые могут подписать годовой контракт во время мобилизации в Украине в боевых частях и получить финансовое поощрение в размере более 1 миллиона гривен.

Мужчины 17-25 лет должны зарегистрироваться на призывных пунктах для включения в базу данных «Оберег» во время мобилизации в Украине - система помогает отслеживать число вероятных призывников.

Регистрация не означает немедленную мобилизацию в Украине, закон запрещает призыв лиц младше 25 лет.

Регистрация производится каждый год с января по март.

Школы проинформируют учащихся о регистрации, а местные органы власти обеспечат соблюдение правил для лиц, не являющихся студентами.

Источник: NV .

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