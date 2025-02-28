У 2025 році в Україні буде запроваджено важливі зміни в механізмі нарахування пенсій для військовослужбовців, які стосуються розміру виплат та правил перерахунку.

Влітку 2025 року в Україні планують змінити умови перерахунку пенсій для військовослужбовців та здійснювати його на загальних підставах, повідомляє Політека.

Наразі військові пенсіонери мають право на перерахунок пенсії не лише через загальну щорічну індексацію, але і на збільшення виплат у разі підвищення грошового забезпечення чинним військовослужбовцям. Саме другий механізм планують скасувати та залишити лише загальну індексацію.

Друга важлива зміна в 2025 році стосується тих військових пенсіонерів, пенсія яких перевищує 23610 гривень (10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність), пише Політека. До частини пенсії, яка перевищує цю суму, буде застосовано обмежувальний коефіцієнт. Але ця зміна не стосується пенсій для ветеранів війни, вони отримуватимуть виплати без обмежень.

Важливо: під час оформлення військової пенсії за вислугу років при розрахунку не враховуються "бойові" доплати, бо це вважається одноразовою додатковою винагородою, а не щомісячним грошовим забезпеченням.

Крім того, уточнено розміри військових пенсій по інвалідності, вони залежать від причини настання інвалідності та її групи. У 2025 році військовослужбовці, які у результаті служби отримали інвалідність І групи отримають пенсію в розмірі 100% від їхнього грошового забезпечення, ІІ групи – 80%, а ІІІ – 60%.

Якщо інвалідність військовослужбовця не була повʼязана зі службою, то для І групи інвалідності пенсія становитиме 70% грошового забезпечення, ІІ – 60%, ІІІ - 40%.

Що стосується пенсій по втраті годувальника для членів родин загиблих військовослужбовців, то тут змін на 2025 рік не заплановано.

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