В 2025 году в Украине будут введены важные изменения в механизме начисления пенсий для военнослужащих, которые касаются размера выплат и правил перерасчета.

Летом 2025 года в Украине планируется изменить условия перерасчета пенсий для военнослужащих и осуществлять его на общих основаниях, сообщает Политека.

В настоящее время военные пенсионеры имеют право на перерасчет пенсии не только из-за общей ежегодной индексации, но и на увеличение выплат в случае повышения денежного довольствия действующим военнослужащим. Именно второй механизм планируется отменить и оставить только общую индексацию.

Второе важное изменение в 2025 году касается тех военных пенсионеров, пенсия которых превышает 23 610 гривен (10 прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность), пишет Политека. К части пенсии, превышающей эту сумму, будет применен ограничительный коэффициент. Но это изменение не касается пенсий для ветеранов войны, они будут получать выплаты без ограничений.

Важно: при оформлении военной пенсии за выслугу лет при расчете не учитываются "боевые" доплаты, так как это считается единовременным дополнительным вознаграждением, а не ежемесячным денежным обеспечением.

Кроме того, уточнены размеры военных пенсий по инвалидности, они зависят от причины наступления инвалидности и ее группы. В 2025 году военнослужащие, которые в результате службы получили инвалидность I группы, получат пенсию в размере 100% от их денежного довольствия, II группы – 80%, а III – 60%.

Если инвалидность военнослужащего не была связана со службой, то для I группы инвалидности пенсия будет составлять 70% денежного довольствия, ІІ – 60%, ІІІ – 40%.

Что касается пенсий по потере кормильца для членов семей погибших военнослужащих, то здесь изменения на 2025 год не запланированы.

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