Є кілька категорій українців із числа внутрішньо переміщених осіб, які не мають права на отримання грошової допомоги для ВПО.

Із 1 березня 2025 року виплати грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) буде автоматично продовжено ще на шість місяців, повідомляє Політека.

Сума грошової допомоги для ВПО у 2025 році не змінилася та становить 3000 гривень для осіб із інвалідністю та дітей, 2000 гривень – для решти осіб.

Але деякі ВПО не мають права на грошову допогому від держави, це зокрема:

особи, які виїхали за кордон на термін понад 30 днів, за винятком виїздів на лікування або у відрядження;

особи, у яких середньомісячний дохід перевищує 9444 гривні на одного члена родини;

особи, які повернулися на місце свого проживання в регіони, де немає активних бойових дій;

особи, які володіють значними активами або здійснювали дороговартісні покупки.

При цьому для обчислення середньомісячного сукупного доходу родини не буде враховано дохід від продажу єдиного транспортного засобу, а також єдиного житлового приміщення, розташованого на територіях, де велися або ведуться бої, або які перебувають під окупацією, пише Політека.

Жодних додаткових перевірок не доведеться проходити ВПО із числа осіб із інвалідністю І та ІІ групи, дітей із інвалідністю чи тяжкими захворюваннями, діти-сироти, прийомні батьки та батьки-вихователі, пенсіонерам, у яких розмір пенсійних виплат менше 9444 гривень.

Але інші ВПО, у яких середньомісячний дохід на одного члена родини не перевищує 9444 грн, також можуть претендувати на отримання грошової допомоги.

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